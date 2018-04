Immer wieder zieht es Webstars auch ins Fernsehen – so wie die Lochis, die aktuell als Let's Dance-Kontrahenten antreten, oder Shirin David (22), die eine Staffel lang frischen Wind in die DSDS-Jury brachte. Jetzt dürfen sich YouTube-Fans auf einen weiteren TV-Wettkampf ihrer Lieblinge freuen! In Joko Winterscheidts (39) neuer Charity-Show versuchen sich einige Social-Media-Stars auf dem Eis: Vier YouTuber treten für den guten Zweck gegen echte Curling-Profis an!

Unter dem Namen "Team Internet" wollen vier Netzgrößen ihr sportliches Können unter Beweis stellen: Julien Bam (29), Misses Vlog, ConCrafter und Rezo fordern die Frauen-Nationalmannschaft im Curling heraus. Damit die Entertainer überhaupt eine Chance haben, können sie drei Joker einsetzen, mit denen sie die Profi-Sportlerinnen schwächen können. Doch der Sieg ist für Julien und Co. nicht nur aus athletischer Sicht erstrebenswert: Für jeden gewonnen Wettkampf erhöhen die Promis den Jackpot, der am Ende sozial benachteiligten Kindern zugutekommen soll.

ConCrafter und Kelly können sogar schon Team-Erfahrung vorweisen: Bereits vor zwei Jahren traten die beiden beim Promi-Völkerball an, das damals von Sophia Thiel (23) angeführt wurde. Ohne die Fitness-Influencerin, dafür aber mit jeder Menge frischer Motivation stürzen sich die YouTube-Stars am 28. April mit Julien und Rezo zur Primetime auf ProSieben nun in ein neues TV-Abenteuer.

Thomas Lohnes/Getty Images for Madeleine Joko Winterscheidt bei den Bambi Awards 2015 in Berlin

Patrick Hoffmann/WENN.com ConCrafter, YouTube-Star

Cinamon Red/WENN.com YouTube-Star Rezo beim Deutschen Webvideopreis 2017

