Nach "Zerstörung der CDU": Rezo wird zum Videospielcharakter

Das ist unglaublich! Der deutsche YouTuber Rezo ist spätestens seit seiner "Zerstörung der CDU“ eine deutsche Influencer-Legende, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Vor allem in der Partei stiftete der blauhaarige Streamer viel Unruhe. Seine Arbeit als "Zerstörer“ hallt augenscheinlich nicht nur hierzulande nach. Das US-amerikanische Softwareunternehmen Epic Games hat wohl ein Auge auf den Unruhestifter geworfen: Rezo diente als Inspiration für einen neuen Videospielcharakter in Fortnite Battle Royale!

In seinem neuen Instagram-Video sprach der Influencer über diese Überraschung. Er erklärte seinen Fans: "Es gibt in Fortnite jetzt einen neuen Charakter mit blauen Haaren. Der Typ heißt Renzo, der Zerstörer." Rezos Hauptkanal auf YouTube heiße so wie der Videospielcharakter nämlich "Renzo". Der Beiname "Zerstörer" lässt auch keine Zweifel mehr offen. "Ganz schön viele Zufälle", wie der YouTuber findet. Nachdem die Figur im Spiel als "schurkischer Influencer" beschrieben wird, ist klar: Rezo hat einen eigenen Fortnite Skin!

Er habe gar nichts von der Spielfigur gewusst, sondern die Neuigkeit erst von seinen Fans erfahren. Sein Postfach sei förmlich übergequollen mit den ganzen ungläubigen Nachrichten. Verschiedene Leute schrieben ihm immer wieder das Gleiche: "Lol, dich gibts in Fortnite", "Du bist offizielle Inspiration für Fortnite" oder "Gratuliere, du kannst dich selber in Fortnite spielen!" Rezo habe das alles gelesen und dann erst selbst gegoogelt – "Shoutout an Epic Games", schmunzelte der Streamer.

Anzeige

Instagram / rezo Rezo, YouTuber

Anzeige

Instagram / rezo Rezo spricht im Netz über den Videospielcharakter

Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Rezo auf der Fachmesse für digitales Marketing & Werbung 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de