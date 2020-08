Jon Kortajarena (35) ist der absolute Hingucker in der spanischen Netflix-Serie "High Seas". Erst vor Kurzem erschien die dritte Staffel des Mystery-Thrillers – und ergatterte einen oberen Rang in den Netflix-Charts. Schauplatz der Serie ist das Luxus-Kreuzfahrtschiff Bárbara de Braganza, wo sich einige Dramen abspielen. Jon spielt die Rolle des Offiziers Adam Rhys Dee und überzeugt nicht nur mit seiner charmanten Art: Auch mit seinem Aussehen verdreht der Hottie den Zuschauern den Kopf!

Das spanische Model ist seit Jahren auf internationalen Laufstegen zu Hause und modelte bereits für große Designer wie Roberto Cavalli (79) und Guess. Allein auf Instagram versorgt er seine mittlerweile 2,7 Millionen Follower regelmäßig mit sexy Schnappschüssen am Strand oder bei Fotoshootings – und stellt dabei nur allzu gerne seinen durchtrainierten Oberkörper zur Schau. Sein Filmdebüt gab er 2009 in Tom Fords (58) Filmdrama "A Single Man". Es folgten weitere kleine Rollen, wie in der aktuellen Netflix Komödie "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga". "High Seas" ist sein bisher größtes Projekt vor der Kamera.

Für alle weiblichen Fans gibt es allerdings eine schlechte Nachricht: Obwohl der schöne Mann in der Serie eine Beziehung mit Hauptfigur Eva Villanueva eingeht, ist er im wahren Leben offen schwul. Er war für mehrere Jahre mit dem britischen Schauspieler Luke Evans (41) liiert.

Anzeige

Getty Images Jon Kortajarena auf der Paris Fashion Week 2016

Anzeige

Instagram / kortajarenajon Jon Kortajarena, spanisches Model

Anzeige

Instagram / kortajarenajon Jon Kortajarena, Schauspieler und Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de