Top-Designerin und Male-Model: Sie sind GNTM-Gastjuroren!

Für viele Germany's Next Topmodel-Kandidaten geht diese Woche ein Traum in Erfüllung. Denn Modelmama Heidi Klum (50) hat zwei Gastjuroren eingeladen, die die Herzen höherschlagen lassen. Zum einen ist Topmodel Jon Kortajarena (38) zum ersten Mal dabei. "In der ersten Ausgabe von GNTM mit Male-Models Gastjuror zu sein, ist für mich eine Ehre", freut sich der Spanier. Und die Nachwuchsmodels dürfen sich auch auf ein Laufstegtraining mit ihm freuen. "Ich kannte ihn schon von vielen Kampagnen, weil er das Vorzeigemodel in der Männerwelt ist. [...] Ich war so überrascht und habe mich so sehr gefreut, dass er uns coacht", schwärmt Dominik. Sara hingegen ist sogar ein bisschen verliebt: "Für die kleine Sara in mir ist das die Erfüllung aller ihrer Träume. Ich muss zugeben – Jon Kortajarena war meine erste große Liebe."

Doch damit nicht genug. Für den Laufsteg werden die Models von einer alten Bekannten eingekleidet: Marina Hoermanseder. Doch GNTM bietet für die Designerin dieses Mal auch eine Herausforderung: "Das ist heute meine erste Männerkollektion. Trotzdem waren alle sehr angetan, obwohl einige Looks sehr wenig Material haben." Die Kandidaten sind jedenfalls von ihren Kreationen überzeugt. "Es ist Kunst, was wir tragen dürfen. Hinter diesen Looks steckt so viel Arbeit", meint Max. Julian findet sein Outfit, das nur aus Glücksbärchis besteht, allerdings eher lustig als modisch: "Ich hatte so etwas noch nie an, aber ich finde es witzig. Es ist kein Stoff, es sind einfach nur viele Teddybären."

Der erste Trailer zeigt, dass Marina das Schmunzeln der Kandidaten aber nicht ganz so amüsant findet: "Das ist nicht lustig, das ist meine Mode!" Die Models müssen sich in der kommenden Folge ganz auf ihre Lauftsteg-Performance konzentrieren. Die ersten Schwierigkeiten gibt es schon beim Training, denn nicht jedem fällt der Walk leicht. Und dabei kullern auch die Tränen, denn der Wettkampf wird immer ernster.

ProSieben/Richard Hübner Julian auf dem GNTM-Catwalk in einem Look von Marina Hoermanseder

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum beim GNTM-Covershooting 2023

