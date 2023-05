Zarte Küsse: Wer ist der Unbekannte an Toni Garrns Seite?

Ist Toni Garrn (30) wieder vergeben? Drei Jahre lang war das deutsche Model mit dem Schauspieler Alex Pettyfer (33) verheiratet gewesen, doch im April dann der Schock: Das einstige Traumpaar trennte sich. Während viele Fans auf ein Liebescomeback hofften, zeigte sich die Blondine jetzt mit einem neuen Mann an ihrer Seite: Auf dem Filmfestival in Cannes turtelte sie mit dem Model Jon Kortajarena (38).

In einem glitzernden, eng anliegenden Paillettenkleid stolzierte das Model über den roten Teppich des Mega-Events und zog alle Blicke auf sich. Ein Detail sorgte jedoch für Verwirrung: Denn Toni erschien in Begleitung des Hotties Jon, der in einem schwarzen Anzug mit Fliege posierte. Inmitten des Blitzlichtgewitters zog er die 30-Jährige an sich und gab ihr einen sanften Kuss auf die Wange. Dabei hielten die beiden vertraut Händchen.

Doch nicht nur Toni scheint sich wieder ins Dating-Leben zu stürzen. Auch ihr Ex Alex sorgte kürzlich für Verwirrung, als er in seiner Instagram-Story ein Bild von der Schauspielerin Eiza González (33) teilte. Das Foto kommentiert der Brite sogar: "Der Inbegriff von schickem Filmstar. Bis zum nächsten Mal. Wer auch immer der Fotograf war, diese Fotos sind wunderschön."

Toni Garrn mit Jon Kortajarena

Toni Garrn auf dem Cannes Film Festival

Eiza González

