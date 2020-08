Ein ziemlich seltener Anblick! Obwohl Oli P. (42) Papa eines Sohnes ist, hält er seinen Sprössling Ilias (21) eigentlich so gut, es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Dass der mittlerweile 21-Jährige aber nicht nur ziemlich groß geworden ist, sondern seinem berühmten Vater auch immer ähnlicher sieht, dürfen die Fans jetzt aber auf einen neuen Schnappschuss ganz genau beäugen. Der TV-Star teilt ein Foto von seinem Nachwuchs.

"So stolz, wie man sein kann! Mein Sohn!", schreibt der Schauspieler auf seinem Instagram-Kanal zu einem Bildbeitrag. Auf der Aufnahme sieht man Ilias, wie er lachend vor der Kamera steht. "Immer für dich da", ergänzt sein Vater in dem Post und stellt klar, dass sich das Papa-Sohn-Gespann ganz offenbar bestens versteht. In der Kommentarspalte finden sich nicht nur zahlreiche Beiträge der Follower, die die unglaubliche Ähnlichkeit der beiden bestaunen – auch sein Lachen habe der Blondschopf ihrer Meinung nach von seinem Elternteil geerbt.

Schon in der Vergangenheit hatte der 42-Jährige in den höchsten Tönen von Ilias geschwärmt. 2018 betonte er beispielsweise, wie stolz er sei, dass sein Sohnemann sich mehr als prächtig entwickele und sein Leben voll im Griff habe. "Der hat jetzt sein Abitur, seinen Führerschein, seine eigene Wohnung, seinen Ausbildungsplatz, wohnt bei mir um die Ecke."

TVNOW / Christoph Assmann Oli P. in seiner Rolle als Jonas für "Nachtschwestern"

Instagram / oli.p_offiziell Ilias Petszokat, Sohn von Oli P.

Instagram / oli.p_offiziell Ilias und Oliver Petszokat

