Hirntumor seiner Frau Pauline hat Oli P. stark verändert

Die Krankheit seiner Frau hat ihn mitgenommen! Im Jahr 2020 hatten Oli P. (44) und seine Partnerin Pauline Petszokat öffentlich gemacht, dass sie lebensgefährlich erkrankt ist. Seine Liebste hatte zu dem Zeitpunkt schon 13 Jahre lang einen Hirntumor. Dieser drückte sogar schon auf ihren Sehnerv und das Bewegungszentrum, weshalb Pauline operiert werden musste. Nach dem riskanten Eingriff hatte sie mit Nachwirkungen zu kämpfen. Jetzt gibt der Musiker zu: So sehr hat ihn der Hirntumor seiner Frau verändert.

"Du hast auf einmal mit Verlustängsten zu tun, die man davor nicht kannte, denn man ist sonst immer gesund und unsere Gesellschaft denkt sowieso nicht an Tod und an großartige Krankheiten, das wird immer weggedrückt", erzählt der Sänger im Interview mit spot on news. Wenigstens in seiner Musik wolle er ein positives Lebensgefühl vermitteln. Trotzdem weiß Oli: "Die Krankheit wird immer Teil unseres Lebens sein. Meine Frau wird ihr Leben lang immer wieder zu Untersuchungen gehen müssen. Wir werden darauf reagieren, was kommt und das Beste daraus machen."

Am Welthirntumortag vergangenes Jahr erinnerte er sich an die Operation seiner Frau zurück: "Ich wusste nicht, in was für einem Zustand ich meine Frau nach ihrer Hirntumor-OP vorfinden werde." An seiner Liebe habe sich jedoch nie etwas geändert: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, was wir seitdem fühlen und durchmachen. Ich kann meiner Frau leider nicht die Nachwirkungen der OP abnehmen, aber ich kann ihr bis zu meinem letzten Atemzug meine ganze Liebe, Treue und Kraft geben. Alles für dich! Ich liebe dich."

