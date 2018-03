Oli (39) P. ist Vater eines 18-Jährigen. Ilias steht allerdings nicht wie sein Schauspielerpapa im Rampenlicht. Wohl auch, weil der Ex-GZSZ-Star sein Privatleben so gut es geht, aus der Öffentlichkeit hält. Im Interview zu seiner Gastrolle in der Sat.1-Serie "Einstein" gibt Oli jetzt trotzdem einiges preis – und das voller Stolz: "Der hat jetzt sein Abitur, sein Führerschein, seine eigene Wohnung, sein Ausbildungsplatz, wohnt bei mir um die Ecke. Der kriegt von mir relativ viel Unterstützung und ganz viele Freiheiten." Und auch das Allerwichtigste lässt der 39-Jährige nicht unerwähnt: "Wir haben ein megagutes Verhältnis."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de