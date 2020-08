Wann kann die hochschwangere Maren Wolf (28) ihr Baby endlich in die Arme schließen? Der errechnete Geburtstermin war bereits am vergangenen Freitag, doch das erste Kind der Webbekanntheit und ihres Partners Tobias lässt weiterhin auf sich warten! Dabei sind nicht nur die werdenden Eltern aufgeregt, den neuen Erdenbürger mit dem Namen Lyan River kennenzulernen, sondern auch ihre Fans. Jetzt meldete sich Maren bei ihrer Anhängerschaft: Sie habe regelmäßig Wehen und warte sehnsüchtig auf ihren Sohnemann!

"Ich kriege so viele Nachrichten, ich komme überhaupt nicht hinterher", richtete sich die 28-Jährige in einer Instagram-Story an ihre neugierige Community. Dabei lag die Beauty auf dem Sofa und atmete schwer. "Die Wehen sind immer noch da, sogar regelmäßig", erzählte Maren weiterhin. Aktuell würden die Wehen alle 15 Minuten einsetzen. In der Nacht seien sie kurzzeitig jedoch wieder ganz verschwunden.

"Wir sitzen, warten und drehen Däumchen", erklärte die Blondine die momentane Lage. Sie sei eigentlich schon sehr euphorisch geworden, als die Wehen stärker geworden waren. Sobald Maren sich jedoch hinlege und sich ausruhe, würden die Wehen direkt abschwächen. "Meine Frauenärztin meinte, dass wir uns morgen nicht nochmal sehen", zeigte sich die YouTuberin sichtlich betrübt.

