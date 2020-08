Auf diesen Augenblick hat Maren Wolf (28) lange gewartet: Die Influencerin ist aktuell mit ihrem ersten gemeinsamen Kind mit Ehemann Tobias Wolf schwanger. Ihre 38. Schwangerschaftswoche hat die YouTuberin auch bereits überschritten – bis gestern ließen erste Anzeichen für eine kurz bevorstehende Geburt aber noch auf sich warten. Nur 24 Stunden später scheint es loszugehen: Kommt ihr Sohn nun endlich auf die Welt?

Marens aktueller Clip in ihrer Instagram-Story dürfte ihre Fans ziemlich erfreuen: In der Aufnahme liegt die werdende Mutter mit geschlossenen Augen auf einer Liege. Dazu schreibt die 28-Jährige: "Gerade beim Frauenarzt. Wehen sind am Start." Damit geht es nun endlich offiziell mit großen Schritten auf eine baldige Entbindung zu – und zwar pünktlich am Entbindungstermin!

Eine weitere Zeile widmet die Bloggerin außerdem ihrem noch ungeborenen Sprössling Lyan River: "Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen." Dabei rechnete Maren eigentlich bereits am Mittwoch mit der Ankunft ihres Kindes – ihr Mann und ihre Familie sogar noch eher.

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im August 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf im August 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

