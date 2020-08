Der junge Herr lässt sich noch ein wenig bitten! Am heutigen Freitag ist der errechnete Geburtstermin des Sohnes von Maren (28) und Tobias Wolf. Die beiden YouTuber können es nach 40 Schwangerschaftswochen kaum noch erwarten, ihr Baby namens Lyan River endlich in die Arme schließen zu dürfen. Zwar hat die werdende Mutter schon mit Wehen zu kämpfen und stattete ihrem Frauenarzt einen Besuch ab, dennoch muss sie sich noch etwas gedulden: In den Kreißsaal geht es für Maren erstmal noch nicht!

Als die Webpersönlichkeit einen kurzen Clip von sich auf einer Liege postete und dazu schrieb, dass sie schon Wehen habe, dachten ihre Fans bereits, dass der Kleine auf dem Weg sein könnte. Maren gibt allerdings vorerst noch Entwarnung: "Zurück vom Frauenarzt – jetzt heißt es warten, Leute!" Die ersten Geburtswehen machen sich seit gestern Abend bemerkbar, aber: "es ist alles noch nicht regelmäßig", ergänzt die 28-Jährige schließlich.

Auch einen vielleicht letzten Post vor der Ankunft ihres Sohnes posteten die werdenden Eltern auf Social Media. Darauf hält Maren sanft ihren stattlichen, kugelrunden Babybauch und freut sich in den Kommentaren, dass sie es bis zum Entbindungstermin geschafft hat: "Mal schauen, ob du heute Lust hast. Wie sehr wir uns auf dich freuen, kleines Krümelchen!", schreibt sie dazu. Ihre Frauenärztin sei sich zumindest sicher, dass sie in jedem Fall sehr bald zu dritt sein werden: "Sie meinte: 'Machen sie sich am Wochenende auf etwas gefasst'", erzählt Tobi grinsend.

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf im August 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTube-Star

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf

