Jetzt müssen sich seine Fans von ihm verabschieden! Der britische Schauspieler Ben Cross war vor allem durch das Oscar prämierte Drama "Die Stunde des Siegers" aus dem Jahr 1981 berühmt geworden. Außerdem hatte er neben Sean Connery (89) und Richard Gere (70) für den Film "Der 1. Ritter" vor der Kamera gestanden – und auch bei Star Trek hatte er mitgewirkt. Doch jetzt machten traurige Nachrichten die Runde: Ben ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Ben sei in Wien gestorben, berichtete jetzt das österreichische Magazin Kurier. Der Regisseur und Bens langjähriger Freund Robert Dornhelm bestätigte diese traurigen Neuigkeiten am Dienstagabend. "Ich hatte das große Privileg, zwei Mal mit dem wunderbaren Ben Cross zu arbeiten", erinnerte sich Robert und schwärmte: "Ben war ein feinfühliger Humanist und ein professioneller Schauspieler. Ich werde ihn sehr vermissen." Der Spartacus-Darsteller habe an einer Krebserkrankung gelitten und befand sich zuletzt in der österreichischen Hauptstadt in Behandlung.

Vor Kurzem habe Ben seinem Freund Robert noch ein besonderes Angebot gemacht: Weil der Regisseur gerade an der Fortsetzung der beliebten Serie "Vienna Blood" arbeitet, habe ihm der Schauspieler seine Unterstützung angeboten. Ben habe sich vorstellen können, eine kleine Rolle in der Produktion zu übernehmen.

