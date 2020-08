Die Serie The Umbrella Academy feierte im Februar 2019 ihre Premiere auf Netflix. Schnell entwickelte sich die Superheldenshow zu einem wahren Fanliebling auf der Streamingplattform. Deshalb überraschte es kaum, dass eine zweite Staffel bestellt wurde. Diese ist seit dem 31. Juli zum Anschauen verfügbar. Aufgrund ihres anhaltenden Erfolges ist die Comic-Adaption nun auf dem besten Weg, einen neuen Rekord bei Netflix aufzustellen.

Denn seit der Veröffentlichung der zweiten Staffel ist "The Umbrella Academy" unangefochten auf dem ersten Platz der Seriencharts des Streaminganbieters – insgesamt 14 Tage bis jetzt. Bleibt das Fantasy-Format auf der Top-Position, ist es die fiktive Produktion, die am längsten Platz eins innehat. "Führt die Show die Rangliste weiterhin an, [...] könnte sie bald als das beliebteste geskriptete Programm auf Netflix im Jahr 2020 angesehen werden", heißt es in einem Bericht vom Forbes-Magazin.

Bis jetzt wird der Rekord mit der längsten anhaltenden Platz-Eins-Positionierung von Tote Mädchen lügen nicht gehalten. Die Netflix-Eigenproduktion war ebenfalls zwei Wochen lang an der Chartspitze. Allerdings war von allen Shows, die die Plattform anbietet, die Doku Tiger King am erfolgreichsten. Sie blieb 27 Tage auf dem ersten Platz.

COURTESY OF NETFLIX/NETFLIX Klaus (Robert Sheehan) in der zweiten Staffel von "The Umbrella Academy"

CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX Eine Szene aus der zweiten Staffel von "The Umbrella Academy"

Netflix Joe Exotic kuschelt mit einem Tiger in "Tiger King"

