Dann startet die finale Staffel von "The Umbrella Academy"!

Das große Finale steht in den Startlöchern! Knapp zwei Jahre ist es nun schon her, dass die Familie Hargreeves das letzte Mal die Streamingwelt unsicher gemacht hat. Nach dem Erscheinen der dritten Staffel von The Umbrella Academy wurde bereits bekannt gegeben, dass die unkonventionelle Serie mit nur noch einer weiteren Staffel zurückkehren wird. Wie Netflix verkündet, ist es nun schon beinahe so weit: Am 8. August sollen die finalen Folgen der Comic-Adaption auf der Plattform erscheinen. Statt der üblichen zehn Episoden soll der große Showdown allerdings mit nur sechs abgehandelt werden.

Wie in den vorhergegangenen Staffeln werden wieder unter anderem Elliot Page (37), Tom Hopper (39) und Aidan Gallagher in die Rollen der mit Superkräften ausgestatteten Adoptivgeschwister schlüpfen. Es wird aber wie üblich ein paar Neuzugänge im Cast geben! Mit dabei sind Nick Offerman (54) und Megan Mullally, welche die Eheleute Gene und Jean Thibedeau verkörpern werden. Auch David Cross wird für "The Umbrella Academy" vor die Kamera treten – in seinem Fall als Geschäftsmann Sy Grossmann.

Dass der Netflix-Hit mit Staffel vier endet, sei von Anfang an geplant gewesen. "Ich freue mich so sehr, dass die unglaublich treuen Fans von 'The Umbrella Academy' das passende Ende der Reise der Hargreeves-Geschwister erleben können, die wir vor fünf Jahren begonnen haben", verkündete Showrunner Steve Blackman in einem Statement, das Netflix vorliegt, nach dem Ende der dritten Staffel. Dabei teaserte er zudem eine "erstaunliche Geschichte" für das große Finale an, welche "die Fans bis zu den letzten Minuten in Atem halten wird".

