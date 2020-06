Alle Film- und Serienjunkies aufgepasst! Wer im Juli eine kleine Pause vom Sonnen und Aktivitäten fernab der Couch braucht, der sollte unbedingt beim Streaming-Giganten Netflix vorbeischauen. Denn die VoD-Plattform liefert bald nicht nur jede Menge lang ersehnte Filmfortsetzungen, sondern auch brandneue Produktionen – von Dramen, über Dokus bis hin zu Comic-Adaptionen ist alles dabei. Das sind die Neuzugänge im kommenden Monat!

Schon ab dem zweiten Juli kommen Netflix-Nutzer in einen absoluten Seriengenuss. Denn das Fantasy-Drama "Warrior Nun" läuft an. Darin geht es um eine 19-jährige Frau, die eines Nachts herausfindet, dass sie dazu auserwählt wurde, Dämonen auf der Erde zu bekämpfen. Wer das Konzept spannend findet, der kann sich auch über die zweite Staffel der Superhelden-Comic-Adaption "The Umbrella Academy freuen". Die erscheint allerdings erst am 31. Juli. Auch vom deutschen Hit "How to Sell Drugs Online (Fast)" erscheint Ende des Monats die zweite Fortsetzung.

Am 24. Juli werden dann auch endlich viele Fan-Gebete erhört: An diesem Datum erscheint "The Kissing Booth 2". Das Sequel zu der romantischen Komödie, die den Streamingdienst 2018 im Sturm eroberte. Mit purer Vorfreude wird auch die Romanverfilmung "Cursed" erwartet, in der Katherine Langford (24) die Hauptrolle verkörpert. Sie landet am 17. Juli auf Netflix.

Netflix Eine Szene aus "How to Sell Drugs Online (Fast)"

Marcos Cruz/Netflix Eine Szene aus "The Kissing Booth 2"

COURTESY OF NETFLIX Katherine Langford als Nimue in "Cursed"



