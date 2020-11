Ein Fun Fact für alle "Umbrella Academy"-Fans: Aidan Gallagher ist nicht so jung, wie er aussieht! Seit rund anderthalb Jahren begeistert das comicbasierte Science-Fiction-Drama jetzt schon die Netflix-Nutzer weltweit. Zu den absoluten Zuschauerlieblingen gehört der jüngste im Bunde der Superheldengruppe: Fünf! Obwohl er erst 13 Jahre alt ist, hat der Teleporter bereits eine ziemlich düstere Weltanschauung und ist mit der Fieseste in der Runde. Apropos 13: Wie alt ist der Schauspieler eigentlich im wirklichen Leben?

Das haben sich bestimmt schon zahlreiche "Umbrella Academy"-Fans gefragt – schließlich sieht der schlanke US-Amerikaner mit seinen 1,63 Metern und der Schuljungenuniform in der Serie wirklich noch total jung aus. Tatsächlich feierte Aidan im September aber schon seinen 17. Geburtstag! Als er das erste Mal für das Netflix-Original gedreht hat, war er 15.

Tatsächlich stand Aidan aber auch schon im Alter von 13 Jahren vor der Kamera – genauer gesagt bereits mit zehn Jahren! Seine allererste kleine Rolle hatte er 2013 in der beliebten Mockumentary Modern Family, wo er in einer Szene einen Schulkameraden von Lily (Aubrey Anderson-Emmons) gespielt hat. Danach ergatterte er eine Hauptrolle in der Comedy-Kinderserie "Nicky, Ricky, Dicky & Dawn". Am Ende sollte dann "Umbrella Academy" sein Karrieredurchbruch sein.

Anzeige

CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX © 2020 Tom Hopper und Aidan Gallagher in "Umbrella Academy"

Anzeige

CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX © 2020 Aidan Gallagher in "Umbrella Academy"

Anzeige

CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX © 2020 Aidan Gallagher in "Umbrella Academy"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de