Fans der Serie Umbrella Academy aufgepasst! Bereits zwei Staffeln der Netflixserie begeisterten die Zuschauer weltweit. Im November 2020 kündigte der Streamingdienst an, dass auch eine dritte Staffel folgen wird. In der Hauptrolle spielte Elliot Page (35) die Vanya – doch nach dem Outing des Schauspielers als transgender stellten sich viele Fans die Frage, was mit der bislang als weiblich definierten Rolle in der Serie geschehen würde. Nun bot Elliot eine Antwort auf diese Frage!

Auf Instagram teilte der Filmproduzent einen Schnappschuss einer Szene aus der neuen Staffel. Darunter lüftete er das Geheimnis mit ganz einfachen Worten: "Darf ich vorstellen: Viktor Hargreeves." Seine Rolle wird also auch in der Serie das Geschlecht wechseln. Netflix selbst postete den Beitrag ebenfalls im Netz und begrüßte den Charakter. "Willkommen in der Familie, Viktor – wir sind froh, dass du dabei bist", schrieb die Streamingplattform.

Einige Fans sorgten sich daraufhin, dass die neue Rolle die Serie zu stark verändern würde – aber der Großteil freute sich, dass Elliot so er selbst bleiben kann! "Ich finde es nicht gut, eine Figur umzuschreiben – aber ich freue mich, dass Elliot sozusagen eine faire 'Fortsetzung' innerhalb der Rolle bekommt", schrieb beispielsweise ein User auf Twitter.

