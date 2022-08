Netflix-Hit "The Umbrella Academy" endet mit Staffel vier

The Umbrella Academy-Fans müssen jetzt stark sein! Im Februar 2019 feierte die Superheldenshow ihre Premiere auf Netflix und legte damit einen regelrechten Traumstart hin. Wochenlang führe die Serie mit Stars wie Elliot Page (35) und Tom Hopper (37) die Charts an. Nun dürfen sich die Zuschauer über eine weitere Season freuen – doch die anstehende vierte Staffel wird auch das Ende von "The Umbrella Academy" sein!

Wie Netflix nun bekannt gab, bestellte der Streamingdienst eine weitere Staffel der Comic-Adaption, um mit der vierten Season abschließen. Showrunner Steve Blackman beteuerte in einem Statement: "Ich freue mich so sehr, dass die unglaublich treuen Fans von 'The Umbrella Academy' das passende Ende der Reise der Hargreeves-Geschwister erleben können, die wir vor fünf Jahren begonnen haben." Vorher dürfen die Fans aber wohl noch Großes erwarten. "Bevor wir zu diesem Abschluss kommen, haben wir eine erstaunliche Geschichte für die vierte Staffel vor uns, die die Fans bis zu den letzten Minuten in Atem halten wird“, versprach der Serienschöpfer.

Doch Netflix plant sogar schon neue Projekte mit Blackman und steckt sogar bereits in der Entwicklung. Zum einen soll eine Serienadaption des PlayStation-Spiels "Horizon Zero Dawn" erscheinen, zum anderen auch noch eine Show namens "Orbital". Diese unterscheiden sich laut Blackman allerdings sehr von seinem Werk "The Umbrella Academy".

Getty Images Ein Teil des "The Umbrella Academy"-Teams

Netflix Die "Umbrella Academy"-Stars

CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX Eine Szene aus der zweiten Staffel von "The Umbrella Academy"

