Diese Comicbuchverfilmung erwies sich als absoluter Überraschungs-Hit! Vor rund einer Woche erschien die lang ersehnte Fortsetzung von "Umbrella Academy" auf Netflix. Endlich können die Fans erfahren, wie die skurrile Geschichte rund um den fiesen Milliardär Sir Reginald Hargreeves und seine sieben ehemaligen Schützlinge mit Superkräften weitergeht. Was sich dabei sicherlich schon der eine oder andere Zuschauer gefragt hat: Woher kennt man die Darsteller von Luther, Diego, Allison, Klaus, Fünf, Ben und Vanya eigentlich noch?

Robert Sheehan

In "Umbrella Academy" verkörpert der Lockenkopf den exzentrischen Klaus, der mit Toten sprechen kann. Sein Gesicht dürfte Serien-Fans ziemlich bekannt vorkommen: Von 2009 bis 2011 war er in der britischen Erfolgsshow "Misfits" zu sehen, wo er die Hauptrolle des Nathan Young verkörperte – der übrigens auch übersinnliche Kräfte hatte. Ansonsten könnte man den Schauspieler aus dem Fantasy-Streifen "Chroniken der Unterwelt – City of Bones" mit Lily Collins (31) kennen.

Tom Hopper

Auch der Darsteller des Muskelbergs Luther ist kein unbeschriebenes Blatt – ganz im Gegenteil! 2017 übernahm er in der siebten Staffel von Game of Thrones die Rolle des Dickon Tarly. Zudem stand er als Hauptdarsteller für den Abenteuerfilm "Northmen – A Viking Saga" und in einer Nebenrolle für "Terminator: Dark Fate" vor der Kamera.

Ellen Page

Die gebürtige Kanadierin dürfte das bekannteste Gesicht des Casts sein. So wurde sie für ihre Hauptrolle in dem erfolgreichen Filmmelodram "Juno" sogar für einen Oscar nominiert. Anschließend ging es mit ihrer Karriere steil bergauf und sie war bereits in zahlreichen Kino-Hits wie "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" oder "Inception" zu sehen. In "Umbrella Academy" verkörpert sie jedoch die Unscheinbarste in der Gruppe: die ausgestoßene Vanya.

Aidan Gallagher

Der Kalifornier ist mit seinen 17 Jahren zwar der Jüngste in der Runde – doch auch der Darsteller von Fünf brachte bereits Schauspielerfahrung mit ans "Umbrella Academy"-Set. 2013 war er für vier Folgen in der beliebten Mockumentary Modern Family zu sehen und von 2014 bis 2018 in der US-Sitcom "Nicky, Ricky, Dicky & Dawn".

Emmy Raver-Lampman

Für die Beauty war die Verkörperung der verführerischen Allison in "Umbrella Academy" tatsächlich die erste große Rolle im Film- und Fernsehbereich. Zuvor war sie vor allem für ihre Musical-Auftritte in den Bühnenstücken "Hamilton", Wicked" und "Kekyll & Hyde" sowie "SpongeBob Schwammkopf" bekannt.

David Castañeda

Auch für den Hottie mit mexikanischen Wurzeln bedeutete seine Rolle des verschlagenen Messerwerfers Diego den großen Durchbruch. Zuvor war er lediglich vereinzelt in Serien wie "Lie To Me", "Southland", "Jane the Virgin" und "Blindspot" zu sehen. Jetzt soll er im Gespräch für ein großes Projekt sein, das aber noch geheim ist.

Justin H. Min

Obwohl seine Rolle des Ben längst verstorben ist, ist auch der 30-Jährige in jeder "Umbrella Academy"-Folge zu sehen – nur eben als Geist. Zuvor hat man den Schauspieler in zahlreichen TV-Serien wie "New Amsterdam", "Pure Genius" oder "CSI: Cyber" gesehen – wenn auch immer nur in Nebenrollen.

