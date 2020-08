Wie geht es mit I Can See Your Voice weiter? Anfang der Woche feierte die neue Musik-Rateshow, die stark an The Masked Singer erinnert, auf RTL ihre Premiere: Am vergangenen Dienstag und Mittwoch wurde die Sendung mit Promis wie Evelyn Burdecki (31) und Tim Mälzer (49) zur Primetime ausgestrahlt. Das Konzept: Ein Rate-Duo – bestehend aus einem Musiker und dessen Superfan – muss unter insgesamt sieben Kandidaten die echten Sänger und die Hochstapler identifizieren. In mehreren Runden werden Hinweise gegeben und ein prominentes Panel steht zudem mit Rat und Tat zur Seite. Noch wurde vom Sender keine Fortsetzung der Show angekündigt. Promiflash hat allerdings drei Gründe gefunden, warum der Ratespaß mit Evelyn und Co. unbedingt weitergehen sollte – und warum die Show in einigen Punkten vielleicht sogar noch spannender als "The Masked Singer" ist!

1. Das Tempo ist höher!

In keiner Show wird wohl so schnell ausgesiebt wie bei "I Can See Your Voice". Runde für Runde entscheidet der Superfan, welcher Kandidat nicht gut performt hat und deshalb das Feld räumen muss. Auf der Bühne der Wahrheit muss der Teilnehmer dann seine wirkliche Stimme präsentieren. Das kann unter Umständen zu urkomischen Situationen führen, schließlich haben nicht alle Mitwirkenden Goldkehlchen. Während bei "The Masked Singer" eine Performance an die nächste gereiht wird und am Ende (abgesehen vom Finale) nur ein Kandidat demaskiert wird, herrscht hier spannende und unterhaltsame Abwechslung: Insgesamt gibt es sieben "Entscheidungen". "Das war mal etwas anderes und hat mir sehr gut gefallen", freute sich eine Promiflash-Leserin im Netz über das rasante Format.

2. Die Jury ist lustig!

Die Mischung des prominenten Panels sorgt noch zusätzlich für jede Menge Lacher. Neben der quirligen Evelyn waren der freche TV-Koch Tim Mälzer, die Entertainment-Legende Thomas Hermanns (57), Moderatorin Judith Rakers (44) und Stimmungskanone Jorge Gonzalez (53) mit von der Partie. Mit ihren ulkigen Sprüchen und Weisheiten sorgten die fünf in den vergangenen zwei Tagen für beste Stimmung! "Die Mischung der Promis war toll", urteilt ein Promiflash-Fan auf Facebook.

3. Man braucht kein Vorwissen!

Bei "I Can See Your Voice" wird – im Gegensatz zum großen Konkurrenten "The Masked Singer" – kein Vorwissen vorausgesetzt. Man muss keinen einzigen Promi kennen, um mitraten zu können. Es geht nur um den Tipp, ob jemand singen kann oder nicht. Auch ein späterer Einstieg ist möglich: Wer die erste Folge versäumt hatte, konnte mühelos am folgenden Tag einsteigen. Denn in jeder Ausgabe werden sieben neue Kandidaten vorgestellt. Auch die Hinweise sind jedes Mal neu – während man sich diese bei "The Masked Singer" Woche für Woche beinahe schriftlich festhalten muss, um am Ball zu bleiben. Den Promiflash-Lesern scheint das neue Prozedere zu gefallen, denn sie rieten fleißig mit, wie eine Umfrage verdeutlicht: 61 Prozent (1.702 Stimmen) waren gefesselt, nur 39 Prozent (1.073 Stimmen) hat der Ratespaß nicht abgeholt.

TVNOW / Frank W. Hempel Daniel Hartwich

TVNOW / Frank W. Hempel Das Promi-Panel von "I Can See Your Voice"

TVNOW / Frank W. Hempel Sasha und Daniel Hartwich bei "I Can See Your Voice"

TVNOW / Frank W. Hempel Vanessa Mai mit Fan Picco bei "I Can See Your Voice"

