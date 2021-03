Am Dienstagabend lief die zweite Staffel der Musik-Comedyshow I Can See Your Voice auf den Bildschirmen. In der Auftaktfolge mussten sich The BossHoss und deren Superfan Marleen die schwierige Frage stellen: Hat der Kandidat auf der Bühne tatsächlich eine gute Stimme oder performt ein Schwindler? In der ersten Folge führte eine Krankenschwester ohne Gesangstalent das Rateteam hinters Licht und gewann 10.000 Euro – und auch die Show selbst gehört zu den Siegern des Abends!

Wie RTL berichtete, konnte sich der Sender über einen gelungenen Auftakt der zweiten Staffel freuen! Mit sehr guten 14,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 11,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen ist die Rateshow in beiden Zielgruppen Primetime-Sieger des Abends. Bei der Show um Moderator Daniel Hartwich (42) schalteten im Schnitt 2,3 Millionen Zuschauer ein – mehr als bei der ersten Folge der ersten Staffel im August des vergangenen Jahres!

Schon am kommenden Dienstagabend wird die nächste der insgesamt sechs Shows laufen. Dann werden Barbara Schöneberger (47) und ihr Superfan Niels ein Rateteam bilden. Die Moderatorin und der Kommunikationsmarketing- und Medienmanagement-Student werden ihre Bestes geben, um das Gesangstalent der Kandidaten dieses Mal richtig einzuschätzen.

TVNOW / Frank W. Hempel The BossHoss mit ihrem Superfan Marleen bei "I Can See Your Voice"

TVNOW / Frank W. Hempel Das "I Can See Your Voice"-Promi-Panel

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger, Moderatorin

