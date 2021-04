"Lügen haben kurze Beine" – aber manchmal gewinnt man damit auch 10.000 €! In der Fernsehsendung I can see your Voice wird man jedenfalls belohnt, wenn man besonders gut flunkert. Wer das prominente Rateteam, den Sänger der jeweiligen Folge und dessen größten Fan über sein vermeintliches Gesangstalent täuschen kann, holt am Ende den Jackpot. Einer Kandidatin, die sich als "Hobby-Astronautin" vorgestellt hatte, gelang das Manöver in Staffel zwei – sie sahnte satte 10.000 € ab!

Der Pur-Sänger Hartmut Engler (59) und sein größter Fan Katja sollten in der aktuellen Folge auf RTL alle Lügner entlarven. Eine Kandidatin führt sie dabei jedoch hinters Licht: Die "Hobby-Astronautin" erzählte in einem Einspieler, dass ihre zwei Traumberufe 'Sängerin' und 'Astronautin' seien. Der Moderator Oliver Geissen (51), hier Mitglied des Rateteams, fand die kitschige Sternen-Bettwäsche im Hintergrund des Videos sofort auffällig und auch sein Teamkollege Tim Mälzer (50) lachte: "Also wenn das wirklich deine Bettwäsche ist, brauchst du an der Stelle eine Styleberatung!" Trotzdem hielten sie das auffällige Detail für eine Finte.

Sogar Sophia Thomalla (31), die am Anfang noch skeptisch war, meinte schließlich: "Doch, sie kann singen!". Im Finale sollte man im Duett mit Engler nun ihre Stimme hören: leider keine Freude für die Ohren! Damit gewann die Kandidatin satte 10.000 € – und Hartmut Englers größter Fan Katja ging leer aus.

TVNOW / Frank W. Hempel Tim Mälzer, Thomas Hermanns, Sophia Thomalla, Oliver Geissen und Michael Kessler

TVNOW / Frank W. Hempel Kandidatin bei "I can see your Voice", 2021

TVNOW / Frank W. Hempel Hartmut Engler bei "I can see your Voice", 2021

