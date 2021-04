Dieser I can see your Voice-Kandidat hätte Sasha (49) eigentlich bereits bekannt vorkommen müssen. In der Rateshow müssen Promis – sowie ein Superfan – echte Sänger von Fake-Gesangstalenten unterscheiden. Das Schwierige daran: Ihre Stimmen hören sie dabei nicht! Auch Sasha versucht die echten von den falschen Musikern zu unterscheiden. Bei Kandidat Walter Golczyk hätte er das aber eigentlich von Anfang an wissen können. Immerhin war der 78-Jährige 2018 in Sashas The Voice Senior-Team!

Hat Sasha seinen einstigen TV-Schützling etwa nicht wiedererkannt? Oder wollte er den Zuschauern bloß den Ratespaß nicht verderben? Dass er Walter bereits kennt, ließ sich der 49-Jährige jedenfalls nicht anmerken. Dabei schaffte es der Waldbademeister vor drei Jahren in Sashas "The Voice Senior"-Team. Bis zum Finale hat es damals allerdings nicht gereicht.

Auch bei "I can see your Voice" musste Walter nach wenigen Runden den Heimweg antreten. Dabei hatte Sasha noch versucht, seinen Rauswurf zu verhindern. Mehrfach beteuerte er, dass er sich sicher sei, Walter könne singen – retten konnte er den talentierten Sänger damit aber nicht.

SAT.1/André Kowalski Walter Golczyk bei "The Voice Senior", 2018

TVNOW / Frank W. Hempel Walter Golczyk bei "I can see your Voice"

© SAT.1 / André Kowalski Sasha bei "The Voice Senior"

