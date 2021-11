I can see your Voice bekommt eine Rundumerneuerung! Seit 2020 begeistert die Rateshow bereits die Zuschauer. Zwei Staffeln lang versuchen die Fans inzwischen, Fake-Sänger von echten Musiktalenten zu unterscheiden – und zwar ohne deren Stimmen zu hören. Dieses Konzept bescherte RTL einige Quotenerfolge. Kein Wunder also, dass "I can see your Voice" eine weitere Staffel bekommen soll – allerdings mit einigen Veränderungen.

Das bestätigte RTL gegenüber dem Portal DWDL. Wann die dritte Staffel genau ausgestrahlt wird, ist noch nicht klar. Fest steht allerdings schon, dass die neuen Folgen unter einem neuen Namen veröffentlicht werden. "I can see your Voice" soll von nun an "Zeig uns deine Stimme" heißen – diesen Satz ruft das Publikum ohnehin bereits in jeder Folge.

Die Zuschauer können sich aber nicht nur auf einen neuen Titel freuen. Die Macher investieren offenbar auch in das Studio. Dadurch solle die Show noch größer und wertiger gemacht werden. Wie gefällt euch der neue Titel von "I can see your Voice"? Stimmt ab!

TVNOW / Frank W. Hempel Tim Mälzer, Thomas Hermanns, Sabrina Mockenhaupt, Ross Antony und Joachim Llambi

TVNOW / Frank W. Hempel Das Promi-Rateteam bei "I can see your Voice"

TVNOW / Frank W. Hempel Das Promi-Panel von "I Can See Your Voice"

