Gesangstalent oder Hochstaplerin: Kandidatin Mandy stellte sich bei "I Can See Your Voice" an der Seite von Max Mutzke (39) der Herausforderung, mit bloßem Auge gute Stimmen zu erkennen. Am Ende entschied sie sich für das "Rockabilly-Girl", das in einem Duett mit Max seine Stimme offenbarte. Megasound oder Horrorauftritt – zu "Everybody Hurts" von R.E.M. gab es am Ende die große Auflösung. Wer würde die 10.000 Euro Preisgeld gewinnen?

Zunächst zeigte Max, was er kann und leitete den Song mit seiner Hammerstimme ein. Und auch seine Duettpartnerin stand dem Profi in nichts nach – gemeinsam legten sie eine Megaperformance zu der Ballade auf die Bühne. Mandy konnte ihr Glück kaum fassen und sank mit Tränen in den Augen auf die Knie. Weil sie mithilfe des prominenten Rateteams alle Hochstapler enttarnt hatte, war ihr der Geldgewinn sicher.

In der vergangenen Woche war das nicht gelungen: Kandidatin Jenny setzte damals auf den "Supermarktkassierer" – und wurde enttäuscht! Der Gewinn ging daraufhin an den wenig gesangsbegabten Showteilnehmer.

"I Can See Your Voice"-Superfan Mandy

Das "Rockabilly-Girl" bei "I Can See Your Voice"

Max Mutzke bei "I Can See Your Voice"

