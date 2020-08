Kevin Johnson geriet in einen erschreckenden Sportunfall! Der US-amerikanische Profisportler kann schon im Alter von 28 Jahren auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken: Der Footballspieler stand bereits für die Mannschaften Houston Texans, die Buffalo Bills und seit 2020 für die Cleveland Browns auf dem Rasen. Doch jetzt machten besorgniserregende Nachrichten die Runde: Der NFL-Star zog sich jetzt beim Training eine fiese Sportverletzung zu!

Der Cornerback habe am vergangenen Mittwoch einen Leberriss erlitten, wie es jetzt in einem Statement auf der offiziellen Homepage des Vereins Cleveland Browns heißt. Während des Trainings habe der Spieler über Bauchschmerzen geklagt, nachdem einer seiner Kollegen bei einem Football-Manöver auf ihm gelandet war. Erst später habe sich herausgestellt, dass sich der NFL-Star ernsthaft verletzt habe: Er befinde sich derzeit in ärztlicher Behandlung in einem Krankenhaus. "Kevin Johnson schlägt sich tapfer. Wir denken an ihn", versicherte der Coach Kevin Stefanski.

Der Trainer merkte zusätzlich an, dass es sich bei dem Unfall um ein großes Unglück handele. Er sei froh, dass der Verein über medizinisches Personal verfüge, das sofort eingegriffen hätte. "Ich hoffe für ihn, dass er zurückkommt, wenn er bereit ist", wünschte sich der Coach und stellte klar: "Das Wichtigste im Moment ist, dass er in Sicherheit ist, und wir wollen, dass er sehr bald wieder gesund wird."

Getty Images Kevin Johnson im September 2015

Getty Images Kevin Johnson und Derrick Henry im Dezember 2017

Getty Images Kevin Johnson im September 2015 in Houston

