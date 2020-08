Pink (40) ist mächtig stolz auf ihren Körper! Schon mit dem Beginn ihrer Karriere hat die Sängerin klargestellt: Sie ist eine echte Powerfrau! Seither setzt sie sich gegen typische Rollenklischees ein, erzieht ihre eigenen Kids geschlechtsneutral und machte auch immer wieder deutlich: Die Gesellschaft sollte einem nicht vorschreiben, wie man auszusehen hat. Dass Pink auf Schönheitsideale pfeift, zeigte sie jetzt erneut: Sie präsentierte der Welt stolz ihre etwas kräftigeren Oberschenkel!

Auf Instagram teilte die "What About Us"-Interpretin nun ein Bild von sich beim Wakesurfen. Dabei steht sie sehr stabil und sicher auf dem Brett und scheint mächtig Spaß zu haben. Das Foto analysierte sie aber offenbar auch in Sachen Figur: "Ich habe mich immer gefragt, warum Gott mir Riesen-Schenkel gegeben hat. Es war, weil er wusste, dass ich sie benutzen würde", scherzte sie unter der sportlichen Aufnahme selbstsicher über ihre muskulösen Beine.

Keine Frage, diese Body-Positivity-Message kommt bei ihrer Community an. Sie feiern Pink für ihren spektakulären Schnappschuss – und ihr Selbstbewusstsein: "Schaut euch diesen großartigen Körper an", lautet ein Kommentar. "Keine Riesen-Schenkel, sondern ein wunderschöner starker Körper", schwärmte ein weiterer Supporter.

Getty Images Sängerin Pink mit ihrer Familie bei den People's Choice Awards

Getty Images Pink im Januar 2018

Instagram / pink Pink im September 2019

