Muss man sich Sorgen um die Ehe von Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Betty Taube (25) und Fußballer Koray Günter (26) machen? 2016 gaben sich das Model und der 26-Jährige in einer standesamtlichen Trauung das Jawort – vergangenes Jahr folgte eine zweite, große Hochzeitsfeier. Eigentlich haben die beiden immer wie das absolute Traumpaar gewirkt, doch nun gibt es mehrere Umstände, die die Fans des Paares beunruhigen: Haben sich die Turteltauben etwa getrennt?

Es gibt drei Hinweise, die diesen Verdacht erhärten: Zum einen sind sich die Laufsteg-Beauty und der Kicker auf ihren Social-Media-Kanälen entfolgt. Außerdem haben sowohl inzwischen Betty als auch Koray sämtliche Pärchenfotos von ihren Instagram-Accounts entfernt. Und darüber hinaus gibt es noch ein weiteres Indiz: Als die 25-Jährige ihre Model-Kollegin Jana Heinisch im Juli besuchte, fiel den Usern auf: Der Lockenkopf zeigte sich ohne Ehering! Sind das alles Zufälle oder kriselt es tatsächlich zwischen den beiden?

Dazu muss man allerdings auch sagen: Betty und Koray halten ihre Ehe generell eher privat und thematisierten ihre Beziehung schon immer selten im Netz. Vor Kurzem sagte die Autorin und Pilotin auf Insta dazu: "Privatleben? Warum muss man seine Liebe und sein Zuhause immer bei Instagram präsentieren?"

Anzeige

Instagram / bettytaube Betty Taube und Koray Günter bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / korayguenter28 Koray Günter und Betty Taube

Anzeige

Getty Images Model Betty Taube

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de