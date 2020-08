Lili Reinhart (23) gibt einen intimen Einblick in ihre Gefühlswelt! Die Schauspielerin muss gerade mit einigen Höhen und Tiefen in ihrem Leben klar kommen. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass sich die 23-Jährige eine 2,3 Millionen Euro teure Villa in Los Angeles gekauft haben soll. Gleichzeitig wurde jedoch auch die Trennung von On-Off-Partner Cole Sprouse (28) offiziell bestätigt. Jetzt spricht Lili selbst über ihre Gefühle in den vergangenen Monaten.

In einem Interview mit Refinery29 thematisiert die Blondine offen ihre Depressionen. "Ich konnte das Licht nicht sehen. Es fühlte sich an, als würde ich sterben", offenbart die Amerikanerin. Anstatt jedoch den Schmerz wie andere mit Sex, Drogen oder Essen zu betäuben, beschäftigte sie sich intensiv mit der schwierigen Situation. "Ich musste mich meinem eigenen Schmerz stellen." Allgemein seien die vergangenen Monate die emotionalsten ihres bisherigen Lebens gewesen.

Ihre Gedanken verarbeitet die Riverdale-Darstellerin mittlerweile mit dem Schreiben von Gedichten. Dieser kreative Prozess helfe ihr, mit dem Geschehenen zurecht zu kommen und gebe ihr die Möglichkeit, ihre eigene Perspektive darzustellen. Im September sollen einige Gedichte sogar als Buch veröffentlicht werden. Doch nicht alle Werke würden sich auf ihre aktuelle Situation beziehen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse im März 2019

Getty Images Lili Reinhart im Jahr 2019

Getty Images Lili Reinhart im März 2019 in Los Angeles



