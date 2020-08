Sarah Lombardi (27) ist eine absolute Sportskanone! Ob Joggen, Inlineskaten oder schweißtreibende Work-outs im Gym – die Sängerin achtet sehr darauf, sich fit zu halten. Erst kürzlich hatte sie ihren Fans verraten, dass sie dabei ist, noch zwei, drei Kilo loszuwerden, um nach dem Lockdown wieder ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Wie es aktuell mit der Fitnessroutine läuft und ob sie schon das eine oder andere Pfündchen verloren hat, verriet die Powerfrau nun.

In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story wollte ein Fan von Sarah wissen, ob sie schon abgenommen hat. "Bis jetzt ein Kilo", erwiderte die 27-Jährige. Damit zeigt die Waage nun etwa 54 Kilo an und sie ist nicht mehr weit von ihrem Ziel, 51 bis 52 Kilo zu wiegen, entfernt. "Aber mein Gewicht schwankt auch extrem. Ich bleibe dran", hielt sie abschließend fest.

Im selben Q&A gab Sarah außerdem preis, wie sie es schafft, fast täglich Sport zu machen. "Ich bin auch nicht jeden Tag so megamotiviert. Aber wirklich, nach jedem Work-out fühle ich mich besser als vorher", sprach sie ihrer Community gut zu. Wie gefällt euch Sarahs Fitness-Content? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Juli 2020

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

