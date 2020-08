Das Show-Angebot von Oliver (42) und Amira Pocher (27) ließ Gerda Lewis (27) sich gern entgehen! In den vergangenen Wochen haben es der Komiker und seine Frau immer wieder auf die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin abgesehen – unter anderem wegen ihres Influencer-Jobs. Als Amira die Blondine allerdings als "sinnlos" beschrieben hatte, riss ihr der Geduldsfaden und sie packte aus, dass sie für ihre Late-Night-Show "Pocher – gefährlich ehrlich!" angefragt wurde. Warum die Bachelorette von 2019 nicht in ihre Sendung kommen wollte, verriet Gerda jetzt gegenüber Promiflash!

"Ich habe abgesagt, weil ich seine lächerliche Show nicht unterstütze. Und indem ich dort teilnehme, gebe ich ihm die Bestätigung, dass er alles richtig macht", stellte die 27-Jährige selbstbewusst im Promiflash-Interview fest. Noch dazu habe sie "diese lächerliche Aufmerksamkeit" nicht derart nötig wie er und die gebürtige Österreicherin. Und gegen die holte Gerda ebenfalls noch einmal aus: "Bei dem Wort 'sinnlos' wäre ich an ihrer Stelle vorsichtig. Was genau kann sie denn außer 'die Frau von' sein, die sich aber nach ihrer Aussage von den Aussagen ihres Mannes 'distanziert'?"

Aber auch mit dem Statement war es noch nicht für Gerda getan. Weiter machte sie ihrem Ärger über die schwangere Co-Moderatorin Luft. Amira tue ihr leid: "Weil das einzige das sie kann, ist, über andere herzuziehen. Als fast zweifache Mama hätte ich definitiv besseres zu tun als über Influencer in einem Podcast abzulästern." Was haltet ihr von Gerdas Konter nach der Pocher-Verbalattacke? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Anzeige

ActionPress Oliver und Amira Pocher im Juni 2019 in Hamburg

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Niehaus,Clemens / ActionPress Amira Pocher im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de