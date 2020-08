Anna Heiser (30) erlebt die ersten Begleiterscheinungen ihrer Schwangerschaft! Vor wenigen Tagen teilten die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin und ihr Mann Gerald die freudigen Nachrichten mit ihren Fans: Nach einer tragischen Fehlgeburt vor einigen Monaten erwarten die beiden endlich gemeinsamen Nachwuchs! Ihre anderen Umstände sieht man der Wahlafrikanerin inzwischen auch deutlich an: Voller Stolz zeigt Anna ihren Fans jetzt ihren Babybauch – und der sprengt schon ihre Hose!

In ihrer Instagram-Story teilte die 30-Jährige am Samstag ein Video: In dem Clip sieht man den bereits richtig runden Bauch der werdenden Mama, den sie liebevoll streichelt. Doch Anna zeigt auch die ersten Problemchen, die ihre Schwangerschaft mit sich bringt: Ihre Jeans passt nicht mehr und muss mit einem Haargummi zusammengehalten werden. "Was wäre das Leben ohne Tricks aus dem Internet!", witzelte sie dazu.

So entspannt wie im Moment war Anna zu Beginn ihrer Schwangerschaft allerdings bei Weitem nicht: Wie sie zuletzt gegenüber Promiflash enthüllte, hatte sie anfangs regelrecht Panik – und zwar wegen der vorherigen Fehlgeburt. "Die ersten zwei Monate sind einfach fürchterlich gewesen!", beschrieb sie die Zeit.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im August 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser während ihrer Schwangerschaft

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Februar 2020 in Namibia

