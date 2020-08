Großer Ärger für James William Ross alias Tyra Sanchez! Die Dragqueen wurde besonders durch ihre Teilnahme an RuPaul's Drag Race bekannt. In der zweiten Staffel konnte die Entertainerin, die bürgerlich James heißt, alle von sich überzeugen – und am Ende sogar siegen. Knapp zehn Jahre nach ihrem großen Erfolg hagelt es nun üble Schlagzeilen über die Performerin: Tyra wurde wegen Vandalismus verhaftet!

Das berichtet jetzt das US-Nachrichtenmagazin TMZ: Demnach soll der Drag-Star auf die Hauswand eines Apartmentkomplexes in Atlanta mit Graffiti den Schriftzug "Zieht hier nicht hin" gesprüht haben. Dabei sei sie von mehreren Zeugen, unter anderem einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, gesehen worden, die daraufhin die Polizei verständigt hätten. Tyra selbst soll in dem Gebäude wohnen, jedoch schon seit Monaten keine Miete mehr gezahlt haben und gilt damit als Hausbesetzer. Ihr droht nun eine Klage wegen Sachbeschädigung.

Tyra war in der Szene besonders für ihre Imitationen von Beyoncé (38) bekannt. Im Frühjahr soll die Verwandlungskünstlerin ihre Perücke jedoch an den Nagel gehängt haben – das bestätigt auch eine Nachricht auf ihrem Instagram-Profil: "Tyra Sanchez existiert nicht mehr und wird nie mehr zurückkehren!" Um das zu unterstreichen, eröffnete die ehemalige Travestiekünstlerin sogar einen neuen Account.

Getty Images Tyra Sanchez, Gewinnerin der zweiten Staffel von "RuPaul's Drag Race"

Getty Images Tyra Sanchez bei einem Auftritt in New York, April 2010

Instagram / CREATORIV James William Ross, ehemals als Dragqueen Tyra Sanchez unterwegs

