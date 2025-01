Nach The Viviennes Tod: Tyra Sanchez zieht Empörung auf sich

Die Drag-Welt steht unter Schock: The Vivienne, bürgerlich James Lee Williams, verstarb am Wochenende im Alter von nur 32 Jahren. Doch während Fans und Kolleginnen um die talentierte Dragqueen trauern, machte die frühere RuPaul's Drag Race-Gewinnerin Tyra Sanchez auf X mit geschmacklosen Kommentaren von sich reden. Auf einen alten Tweet der Verstorbenen, der Tyra im Jahr 2020 humorvoll auf die Schippe nahm, reagierte sie mit den Worten: "Das ist nichts im Vergleich zu den Dämpfen des Krematoriums." Diese respektlose Äußerung wurde online schnell zum Thema und löste eine Welle der Empörung aus.

Doch Tyra, mit bürgerlichem Namen James Ross, beließ es nicht bei der einen Entgleisung: "Sie ist tot. Verrottet. All der Hass wird sie nicht zurückbringen, aber bitte, tut, was ihr wollt. Dank euch hat der Tweet über 25.000 Menschen erreicht. Danke für die Aufmerksamkeit, die ich so dringend brauchte." Ihre Worte riefen nicht nur Fans auf den Plan, sondern auch prominente Stimmen aus der Drag-Community. Ex-Drag-Race-Kandidatin Kandy Muse twitterte: "Ich habe dich jahrelang verteidigt, aber jetzt kannst du dich absolut verpissen." Andere User reagierten ähnlich harsch und nannten Tyra "abartig" und "herzlos".

Die Nachricht von The Viviennes Tod wurde am Sonntag durch ihren Publizisten und Freund Simon Jones bestätigt. Auf X teilte er eine bewegende Stellungnahme: "Mit unermesslicher Traurigkeit müssen wir euch mitteilen, dass unser geliebter James Lee Williams – The Vivienne – an diesem Wochenende verstorben ist." Er beschrieb James als warmherzig, talentiert und geliebt und betonte die zahlreichen Erfolge seiner Karriere. Gleichzeitig bat er eindringlich darum, der Familie die nötige Zeit und Privatsphäre zum Trauern zu geben.

Getty Images Tyra Sanchez, bekannt aus "RuPaul's Drag Race"

Instagram / thevivienne_ The Vivienne, Dragqueen-Star