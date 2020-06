Im aktuellen TVNow-Format "The Diva in me" sind die drei Dragqueens Kelly Heelton, Barbie Breakout und Sheila Wolf für die Umstylings anderer Frauen verantwortlich. Als Travestie-Künstlerinnen helfen sie nicht nur in Sachen Verwandlung, sie geben in der Sendung auch einen intimen Einblick in ihr Privatleben. Denn auch wenn sich Sheila in ihrer Drag-Rolle selbstbewusst präsentiert – in ihrer heterosexuellen Beziehung stößt sie häufiger auf Probleme!

"Da gibts Momente, in denen die Partnerin sagt: 'Hey, kannst du nicht mal wieder Mann sein?'", erklärte Wolf Teichert – wie Sheila mit bürgerlichem Namen heißt – in der aktuellen Folge des Formats. Dabei muss er den Spagat zwischen Sheilas funkelndem Bühnenleben und seinem Alltag als heterosexueller Familienvater schaffen. Es gäbe nämlich immer wieder Momente, die "unmännlich" wären. "Schon alleine morgens wach zu werden, die Füße aus der Bettdecke zu strecken und dann lackierte Nägel zu haben", schilderte Sheila eine der Situationen aus ihrem Alltag. Besonders wichtig wäre ihr aber, dass die Partnerin hinter ihrer Kunst stehe.

Auch die beiden Kolleginnen Kelly Heelton und Barbie Breakout erzählten von den Problemen, mit denen sie schon in Beziehungen zu kämpfen hatten. Barbie erinnerte sich: "Ich hatte Beziehungen mit Männern, die da Reißaus nehmen wollten. Die haben gesagt: 'Wenn du Drag machst, ist das unmännlich und das finde ich scheiße'."

Instagram / sheilawolf Sheila Wolf, Dragqueen

