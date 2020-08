Diese Bilder sind nun wirklich eindeutig! Seit mehreren Tagen ranken sich um die Bachelor-Bekanntheiten Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) Liebesgerüchte. In letzter Zeit mehrten sich die Hinweise, die auf eine Beziehung hindeuten könnten. Außerdem betonten beide zuletzt unabhängig voneinander in Interviews, dass sie in Liebesdingen aktuell sehr viel Glück hätten. Und nun ist klar, dass sie sich gegenseitig glücklich machen, denn: Promiflash liegen exklusiv Bilder vor, die die beiden Reality-TV-Stars beim Turteln zeigen!

Zuvor war es kein Geheimnis, dass Jessica aktuell auf Ibiza Urlaub macht – der neuen Wahlheimat ihres ehemaligen Rosenanwärters. Dieser Umstand brachte die Gerüchteküche so richtig zum Brodeln. Jetzt besteht auch kein Zweifel daran, dass sie auf der Insel Zeit zusammen verbringen: Die Fotos, die Promiflash erhalten hat, zeigen die zwei an einer Anlegestelle – und nicht nur das. Auf einem der Bilder umarmen sie sich innig und schauen sich verliebt in die Augen. Eine Insiderin sagte zu den Aufnahmen gegenüber Promiflash: "Die Fotos entstanden in St. Eulalia in Ibiza am Hafen. Sie haben gerade zusammen angelegt und wirkten sehr verliebt. Sie haben sich auch geküsst."

Aber warum bestätigen die beiden bei so eindeutigen Bildern nicht offiziell ihre Beziehung? Johannes betonte gegenüber RTL, dass sie ihr Privatleben privat halten wollen. Die gleiche Begründung lieferte auch Jessi in ihrem Gespräch.

Promiflash Johannes Haller, August 2020

Promiflash Jessica Paszka, August 2020

Promiflash Johannes Haller und Jessica Paszka, August 2020

Promiflash Jessica Paszka auf Ibiza, August 2020

