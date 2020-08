Jasmin Tawil (38) hat den Glauben an die große Liebe nicht verloren! 2014 scheiterte ihre Ehe zu Adel Tawil (42) nach insgesamt 13 Jahren Beziehung. Ein herber Schlag für die einstige GZSZ-Darstellerin, die nach der Scheidung mit Depressionen zu kämpfen hatte. Auch mit dem Vater ihres Sohnes ist Jasmin nicht mehr zusammen. Trotzdem steht für die Schauspielerin fest: Sie möchte unbedingt noch einmal vor den Altar treten!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin jetzt den Fragen ihrer Fans und gab dabei auch ganz private Einblicke. So wollte ein User von ihr wissen, ob sie noch einmal heiraten wolle – Jasmin antwortete mit nur einem Wort: "Ja!" Dafür fehlt ihr aktuell jedoch noch der passende Mann. Deshalb verriet die 38-Jährige auch ihren Herzenswunsch für die nahe Zukunft: Sie will sich endlich wieder verlieben!

Neben einem privaten Happy End möchte Jasmin aber auch wieder berufliche Erfolge feiern. Während der Fragerunde zählte sie deshalb ihre Pläne auf – und davon hat die Powerfrau eine Menge: "Neue Musik, neue Band, ans Set, schreiben."

Getty Images Jasmin und Adel Tawil in Berlin, 2008

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil, Schauspielerin

Sat.1 / Marc Rehbeck Jasmin Tawil

