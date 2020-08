Katy Bähm (26) will ihre Darstellung bei Promi Big Brother gerade rücken! Die Dragqueen polarisierte in der Reality-TV-Show wie keine Zweite. Vor allem mit ihren Mitstreiterinnen Elene Lucia Ameur (26) und Simone Mecky-Ballack (44) geriet die Beauty häufig aneinander. Sowohl Zuschauer als auch Bewohner bekamen den Eindruck, dass die Travestiekünstlerin Gefallen daran hat, die Fetzen fliegen zu lassen. Was sagt sie selbst zu den Vorwürfen? Promiflash hakte bei Katy nach...

"Ich habe nie Streit gesucht und ich war nie derjenige, der angefangen hat!", stellte die Blondine klar. Dass sie am meisten polarisiert habe, habe nichts mit ihrer Natur zutun, sondern damit, dass sie sich – im Gegensatz zu anderen Bewohnern – vieles nicht gefallen lasse. "Wenn ich im Nachhinein sagen würde, ich hätte was geändert, wäre es falsch", war sich die 27-Jährige sicher. Sie habe Konflikte nie gescheut. "Ich bin jemand, der direkt auf die Leute zugeht und Bäm macht", stellte die Reality-TV-Teilnehmerin klar.

Unter anderem bekam Katy jedoch für ihren Ausraster nach dem Whirlpool-Gate mit Simone einen derartigen Shitstorm, dass ihr Verlobter Francis sogar zwischenzeitlich die Kommentarfunktion ihrer Instagram-Seite deaktivierte. Wer anecke, müsse mit so was rechnen, meinte die Blondine. Außerdem habe die einstige Spielerfrau dahingehend mehr Unterstützung von anderen Promis und den Bewohnern gehabt. "Ich bin kein Mensch, der sich einschleimen muss und jemanden in den Arsch kriechen", erklärte sie sich die negativen Kommentare.

Katy Bähm

Simone Mecky-Ballack, Kandidatin bei "Promi Big Brother"

Katy Bähm und ihr Verlobter Francis im Juli 2020

