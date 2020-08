Der Verlobte von Katy Bähms (26) hat keine Lust auf hasserfüllte Follower! Die Queen of Drags-Bekanntheit sitzt seit 14 Tagen im Promi Big Brother-Container. Katapultierte sie sich anfangs noch mit ihren ehrlichen Art in die Herzen der Zuschauer, sorgen mittlerweile Streitigkeiten zwischen einigen Bewohnern und der Drag-Künstlerin für ein vermehrt negatives Echo. Viele Fans der Show unterstellen der 26-Jährigen, die VIPs seit ein paar Tagen absichtlichgegeneinander aufzuhetzen und machen deswegen ihrem Ärger im Netz Luft. Ihr Partner, DJ Francis, zog deswegen jetzt die Reißleine – und deaktivierte die Kommentarfunktion auf Katys Social-Media-Profil!

"Katy kann sich im Moment nicht wehren", begründete Francis auf Katys Instagram-Profil seine Entscheidung, keine Kommentare – ob positiv oder negativ – unter den Beiträgen der Make-up-Künstlerin zuzulassen. Sie mache bei Promi BB in erster Linie nur einen Job, für den sie bezahlt werde. Aber das, was er zuletzt in der Kommentarspalte habe lesen müssen, habe den Rahmen einfach gesprengt: "Was ihr macht, ist keine Kritik, sondern schon fast krank! Vergesst nicht, es ist eine Show und ihr kennt Katy nicht privat", verteidigte er seine Liebste.

Zum Schluss versuchte Francis, Katys Community noch einmal klar zu machen, wie sehr der Schnitt der Reality-Sendung ein Bild von einer Person erzeugen könne, das ihr vielleicht gar nicht entspreche. "In dieser Show sehen wir Ausschnitte von 24 Stunden, die in unter zwei Stunden gepackt werden. Keiner weiß, was davor oder danach passiert oder passiert ist", schloss er ab.

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Februar 2020

Instagram / dj__francis Katy Bähm und ihr Verlobter Francis Walter

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Dezember 2019

