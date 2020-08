Wie ist Katy Bähm (26) wirklich? Eigentlich zählt die einstige Queen of Drags-Teilnehmerin aktuell zu den beliebtesten Kandidaten der achten Staffel von Promi Big Brother. In emotionalen Gesprächen mit Werner Hansch (82) zeigte die Beauty ihre verletzliche Seite und punktete damit offenbar bei den Zuschauern. Doch der Riesenzoff zwischen Emmy (21), Neuzugang Alessia (18) und Simone (44) wirft Fragen auf. Hat Katy den Streit bewusst provoziert und damit ihre echte Seite gezeigt?

Das Gespräch zwischen Simone und Ramin Abtin (48) im Whirlpool scheint die Dragqueen im Gegensatz zu ihren Mitstreitern ganz genau verstanden zu haben. "Du lebst das Image eines Dummchens", gab Katy an Emmy weiter, obwohl Simone sich ganz klar besorgt in Bezug auf die Blondine äußerte. Doch die Berlinerin holte noch weiter aus: "Ich habe doch gesagt, [Simone] ist die Unruhestifterin. Was für eine Dramaschlampe!"

Dass Simone möglicherweise missverstanden werden könnte, interessierte die 26-Jährige herzlich wenig. Die Emotionen kochten über! Dabei war für Promiflash-Leser der Sachverhalt eindeutig: Von 4160 Lesern stimmten 3487 dafür (Stand 17. August 2020, 14:00 Uhr), dass Simone "nichts schlimmes gesagt" hätte. Für Aaron Troschke (31) war zumindest klar, dass es bei Katy nur noch eine Frage der Zeit sei, bis sie eskaliere, erklärte er in der Promi BB Late Night Show. Moderatorin Melissa (31) zog ihr eigenes Fazit. "Katy ist richtig Assi geworden", resümierte sie.

Sat.1 / Marc Rehbeck Simone Ballack, Kandidatin bei "Promi Big Brother"

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Dragqueen

