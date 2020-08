Jérôme Boateng (31) setzt wieder auf Farbe! Dass der Profifußballer neben dem Sport auch eine Leidenschaft für Mode hat, dürfte schon lange kein Geheimnis mehr sein. So besitzt der Kicker nicht nur ein eigenes Modemagazin, sondern gilt für einige seiner Fans als regelrechtes Style-Vorbild. Im Juli des vergangenen Jahres verwandelte der Fußballstar beispielsweise seine Frise in einen pastell-rosa Haarschopf – jetzt überraschte Jérôme seine Community schon wieder mit einem neuen Look!

Via Instagram teilte der gebürtige Berliner nun einen Schnappschuss mit Goldkette, getönter Sonnenbrille und strahlendem Lächeln – mit einem Detail zieht der 31-Jährige allerdings die meisten Blicke auf sich: Statt seiner dunklen Lockenpracht erstrahlt das Haupt des stolzen Zweifach-Vaters nun in einem zarten Fliederton. "Liebe die Farbe", teilte Jérôme überglücklich seinen Followern mit.

Während sich Jérôme offensichtlich vollkommen wohl in seiner Haut fühlt, gehen die Meinungen seiner Fans zum neuen Erscheinungsbild auseinander. "Ernsthaft?", will ein Nutzer die neue Haarfarbe offenbar noch gar nicht wahrhaben. Ein anderer User scheint hingegen begeistert zu sein: "Du kannst einfach alles tragen!"

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng, Kicker

Getty Images Jérôme Boateng im Juli 2020

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng im Mai 2020

