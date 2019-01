Da sind einige Stars und Sternchen aber gehörig ins Fashion-Fettnäpfchen getreten! Am Sonntag wurden in Hollywood zum 76. Mal die Golden Globes verliehen. Bei dem Spektakel wurden nicht nur die besten Schauspieler und Filme ausgezeichnet, die Promis veranstalteten auch ein Schaulaufen vor den Fotografen und stellten ihre besten Abendgarderoben zur Schau. Doch neben umwerfenden Kleidern und stilsicheren Looks gingen einige Outfits auch echt daneben! Promiflash zeigt euch die Top Ten der Mode-Fails!

Soul-Ikone Janelle Monáe (33) setzte ebenfalls auf einen Hingucker-Look mit ihrer Diamanten-Robe. Ihr goldener Hut wirkte dabei jedoch etwas Fehl am Platz und viel zu klobig.

"Tammy"-Darstellerin Melissa McCarthy (48) wollte mit einem lilafarbenen Traum begeistern. Der lockere Schnitt und die silbernen Sterne auf ihrer Schulter ließen das Modell jedoch eher wie einen Zauberer-Umhang wirken.

Musical-Sänger Billy Porter liebte seinen großen Auftritt: Während sein grauer Anzug mit frechen, blumigen Details bestach, war sein Umhang mit pinkem Innenfutter wohl etwas zu viel des Guten.

Ebenfalls extravagant schritt Disney-Liebling Rowan Blanchard (17) über den Red Carpet. In dem rosafarbenen Tüllkleid ging die zierliche Beauty jedoch total unter!

Amatus Sami-Karim begleitete ihren Ehemann und Award-Gewinner Mahershala Ali (44) zu dem Event. Während ihr Liebster mit seinem schicken Anzug glänzte, erlaubte sich seine Frau mit ihrem Dress aus etlichen grünen Lagen und einem unvorteilhaften Rock einen Fashion-Fauxpas.

Model Jackie Cruz setzte auf ein Haute-Couture-Dress: Die senfgrüne Robe hatte einen Beinschlitz und bestand obenherum aus einem riesigen Stoff-Berg, der ihr nicht unbedingt schmeichelte.

Horrorfilm-Ikone Jon Mack wollte mit einem eindrucksvollen, roten Dress beeindrucken: Doch ihr Aufzug mit den buschigen Stoff-Fäden an ihrem Kleid verlieh ihr keine Fashion-Flügel!

Schauspielerin Nicole Kidman (51) trat gewohnt sexy auf den roten Teppich. Doch ihr hautenges, rotes Paillettendress kombinierte sie mit einem ungewöhnlichen Accessoire: einer Handtasche, die wie eine Mischung aus einem Küchengerät und einer Discokugel aussah.

Orange Is the New Black-Star Madeline Brewer setzte auf einen bauchfreien Zweiteiler in Schwarz. Doch ihr gebundenes Oberteil war der Beauty wohl etwas zu eng: Ihre rechte Brust wurde seitlich herausgequetscht.

Obwohl etliche Ladys sich im Floral-Look am Sonntag präsentierten, schoss Aaron Walton wohl etwas übers Ziel hinaus: Er zeigte sich mit einem kompletten Rosen-Anzug den Fotografen.

Getty Images Melissa McCarthy bei den Golden Globes 2019

Getty Images Mahershala Ali und Amatus Sami-Karim bei den Golden Globes 2019

Getty Images Nicole Kidman bei den Golden Globes 2019

Getty Images Madeline Brewer bei den Golden Globes 2019

Getty Images Jon Mack bei der After-Party der Golden Globes 2019

Getty Images Jackie Cruz bei der Golden Globes-Aftershowparty 2019

Getty Images Rowan Blanchard bei der Aftershow-Party der Golden Globes 2019

Getty Images Billy Porter bei den Golden Globes 2019

Getty Images Janelle Monáe bei den Golden Globes 2019

Getty Images Aaron Walton bei der Aftershow-Party der Golden Globes 2019



