Für diese Leckerei brach Victoria Beckham (46) ihre jahrelange Diät! Die ehemalige Spice Girls-Sängerin machte in der Vergangenheit immer wieder deutlich, dass sie streng auf ihr Äußeres achte und ihr eine gesunde Lebensweise sehr wichtig sei. Um ihr Wunschgewicht konsequent zu halten, verzichtet die Fashionista zudem seit fast zwanzig Jahren auf Kohlenhydrate. Doch bei einem Gericht konnte sie dann doch nicht widerstehen!

Wie The Sun berichtet, zauberte ihr Mann David Beckham (45) eine so leckere Pizza, dass sie einfach nicht Nein sagen konnte. "Victoria hat seit 2001 keine Kohlenhydrate mehr angerührt. Aber am Anfang des Lockdowns begann David, Rezepte auszuprobieren – er hat den Teig von Grund auf neu gemacht und verschiedene Beläge ausprobiert", schildert ein Insider. Für die italienische Köstlichkeit drückte die Sängerin dann ein Auge zu und genoss das Essen des ehemaligen Fußballprofis.

Allerdings sei das für Vic wirklich nur eine Ausnahme gewesen, nun sei sie wieder "zurück zur cleanen Ernährung", weiß der Informant. Was das bei der Beauty bedeutet, erklärte sie vor vier Jahren in einem Gespräch mit Net-a-Porter: "Ich esse viele gesunde Fette, wie beispielsweise Avocados, Nüsse, Samen oder auch Lachs."

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham im Jahr 2018

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im August 2020

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de