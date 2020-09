Was ist bei Like Me – I'm Famous wirklich vorgefallen? In der dritten Folge der Reality-TV-Show hatte Dijana Cvijetic (26) mit Kreislaufproblemen zu kämpfen und klappte zusammen. Sarah Knappik (33) kümmerte sich daraufhin liebevoll um ihre Mitstreiterin und warf den anderen Kandidaten prompt vor, sie würden nur rumsitzen und nicht helfen. Gegenüber Promiflash verrät die Love Island-Beauty, wie die Situation abgelaufen ist.

Dijana klärt jetzt auf: Auch die anderen Stars standen ihr zur Seite. Sie hätten in der Gruppe zusammengesessen, als bei ihr die starken Kopfschmerzen angefangen hatten, erzählt sie im Promiflash-Interview. "Melanie hat mir auch was gegen Migräne gegeben, da wir nicht wussten, was los ist." Danach sei sie aber auf die Toilette gerannt und dahin sei Sarah mitgekommen. "Es wäre ja auch nicht cool, wenn in dem Moment so viele Menschen da stehen würden. Danach waren die aber auch für mich da", stellt die Blondine weiter klar.

Die anderen VIPs allerdings waren sich sicher, die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat mit dieser Aktion nur Sendezeit gewinnen wollen. "Nutzt sie jetzt Dijana, um auf sich aufmerksam zu machen? Was ist denn das für ein Theaterspiel hier?", fragte sich beispielsweise Don Francis.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Dijana Cvijetic, "Like Me – I'm Famous"-Star

Anzeige

TVNOW Sarah Knappik bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

TVNOW Don Francis bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de