Echte Sorge oder doch nur die perfekte Gelegenheit, um sich selbst in Szene zu setzen? In Folge drei von Like Me – I'm Famous mutiert Sarah Knappik (33) vorübergehend zur Krankenschwester. Ihre Mitstreiterin Dijana Cvijetic (26) bricht plötzlich zusammen und Sarah eilt ihr zur Hilfe. Nachdem sie einen Arzt alarmiert hat, schildert sie dem Rest des Casts unter Tränen, was vorgefallen ist. Melanie Müller (32) und Co. vermuten: Die TV-Blondine will mit der Aktion nur Sendezeit gewinnen.

Während sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bei Filip Pavlovic (26) ausheult, diskutieren Melli und ihr Kumpel Don Francis die Situation. "Nutzt sie jetzt Dijana, um auf sich aufmerksam zu machen? Was ist denn das für ein Theaterspiel hier?", fragt sich der Partykönig von Lloret de Mar. Die Ballermann-Sängerin hat daran gar keine Zweifel. Sie ist überzeugt: "Das ist Show, reine Show." Sarah wolle sich dadurch einfach nur in den Mittelpunkt drängen.

Und genau das geht der 32-Jährigen gehörig gegen den Strich – sogar so sehr, dass sie Sarah zur Rede stellt und ihr eine klare Ansage macht: "Du hörst jetzt auf mit deinem Schauspiel, sonst mach ich dir das Leben hier drin zur Hölle." Die wiederum traut ihre eigenen Ohren kaum und findet Mellis Reaktion "krank".

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags

Anzeige

TVNOW Sarah Knappik in der dritten Folge von "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Melanie Müller, "Like Me – I'm Famous"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de