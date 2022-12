Burn-out: Dijana Cvijetic kann seit Tagen nicht aufstehen

Dijana Cvijetic (28) leidet. Die einstige Love Island-Kandidatin musste in diesem Jahr viele Rückschläge verkraften. Unter anderem wurde im Juni das Liebes-Aus mit Marcellino Kremers publik. Nach den Trennungs-News meldete sich die Influencerin unter Tränen bei ihren Followern und machte der Enttäuschung über ihren Ex Luft. Auch jetzt geht es der Schweizerin nicht gut: Ihr Burn-out macht Dijana schwer zu schaffen.

Via Instagram teilte die 28-Jährige einen Beitrag, in dem sie ihre Verfassung schilderte. "Wie lange noch Burn-out? Wie lange noch schlaflose Nächte? Wie lange noch nicht mehr aufstehen können? Wie lange noch heulen?", schrieb Dijana. Seit fünf Tagen komme sie nicht mehr aus dem Bett und fühle sich wie festgebunden. "Ich frage mich, wie lange noch und wundere mich, wie ich es noch schaffe, nach zehn Monaten", heißt es in dem Post.

Dijana will die Hoffnung auf baldige Besserung aber nicht aufgeben. "Ich hoffe sehr stark, dass auch für mich nach knapp einem Jahr Hölle bald wieder die Sonne scheint, denn es ist schon zu lange dunkel", beendete die Blondine ihren Post.

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de