Marcellino Kremers will keinen Zoff: Ex Diana schießt zurück

Kommt es jetzt doch zum Zoff? Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic (29) hatten sich 2022 nach jahrelanger Beziehung getrennt. Daraufhin wurde es etwas stiller um die Realitystars. Als der Muskelmann aber vor wenigen Tagen ein Knutsch-Pic mit Julia Römmelt (28) teilte, meldete sich die Schweizerin aufgelöst im Netz zu Wort. Sie habe darum gebeten, die neue Liebe noch nicht öffentlich zu machen. Jetzt fängt der Schlagabtausch wohl erst richtig an!

In seiner Instagram-Story betonte der einstige Love Island-Gewinner: "Ich habe bereits vor über einem halben Jahr ein Statement zu unserer Trennung Anfang letzten Jahres gemacht. Unter anderem auch dazu, dass von mir niemand eine öffentliche Schlammschlacht erwarten braucht und das hat sich bis heute auch nicht geändert." Marcellino wolle nur Positives vermitteln und wünsche Dijana auch alles Gute.

Die Influencerin reagierte auf die Worte ihres Ex: "Ich hatte auch mal das Gefühl, ihn in- und auswendig zu kennen. Leider sind Dinge, die man sagt oder schreibt und die, die man tut, zwei verschiedene Welten." Anscheinend traut Dijana Marcellinos Worten nicht. Abschließend gab sie allen Beteiligten einen Rat – sich nicht mehr zu äußern: "Da ich nicht möchte, dass mein Name in Verbindung zu dieser Person steht."

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Marcellino Kremers

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, November 2021

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, "Love Island"-Bekanntheit

