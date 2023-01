Wegen Marcellinos neuer Liebe? Dijana Cvijetic ist aufgelöst

Dijana Cvijetics (29) Bitten wurden offenbar nicht berücksichtigt. Die einstige Love Island-Kandidatin hat schon seit einiger Zeit mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen. Deshalb lässt sie sich derzeit sogar in einer Klinik behandeln. Mitten in ihrem Reha-Aufenthalt zeigte sich ihr Ex Marcellino Kremers nun jedoch turtelnd mit Julia Römmelt (28). Nach dieser Nachricht meldete sich Dijana weinend bei ihren Followern und berichtete von fehlendem Respekt.

In ihrer Instagram zeigte sich die 29-Jährige in Tränen aufgelöst und schien auf ihren Ex Marcellino und seine neue Flamme anzuspielen. "Bevor die Reha angefangen hat, habe ich darum gebeten, dass man das vielleicht nach der Reha veröffentlicht. Ich hatte keinen Bock auf die Medien gerade, auf den Druck, auf das Vollspammen mit all den Nachrichten", erzählte Dijana. Dem wurde aber nicht nachgekommen: "Man konnte meine Situation nicht respektieren. [...] Natürlich erleichtert das alles den ganzen Prozess nicht." Die emotionalen Nachrichten ihrer Follower würden sie nun zum Weinen bringen.

Von all dem Drama will sich die Schweizerin aber nicht unterkriegen lassen und sich nun umso mehr auf ihre Heilung konzentrieren. "Es ist okay, ich werde alles schaffen. Ich werde krasser und stärker als je zuvor zurückkommen", versicherte sie und schien einmal mehr gegen Marcellino zu schießen: "Was diesen Fall angeht, geht es mir wirklich gut. Da kann mich nichts mehr irritieren."

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Marcellino Kremers

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Reality-TV-Darstellerin

