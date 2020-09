Die deutsche Künstlerszene trauert! Der Cartoonist und Fotograf Uli Stein war nach den ersten Veröffentlichungen seiner Zeichnungen in den 80er-Jahren schnell bekannt: Seine Zeichnungen und vor allem sein frecher Humor verschafften ihm über die Jahre hinweg einen ganz besonderen Ruf, denn er galt als bekanntester Cartoonist Deutschlands. Jetzt machen allerdings traurige Nachrichten die Runde: Uli ist im Alter von 73 Jahren verstorben.

Der Cartoonist habe an der Parkison-Krankheit gelitten – dennoch sei der Tod des Künstlers für sein Umfeld überraschend, wie Welt aus einer Mitteilung der Uli-Stein-Stiftung für Tiere in Not zitiert: Uli sei in der Nacht vom 28. August mit 73 Jahren in seinem Haus bei Hannover verstorben. Im Rahmen einer privaten Beerdigung im engsten Freundeskreis sei der ehemalige Journalist bereits beigesetzt worden.

Als künstlerische Markenzeichen gelten seine vermenschlichten Tiermotive und sein kecker Humor: Neben Mäusen, Hunden und Katzen fanden sich unter anderem auch des Öfteren Pinguine in seinen lustigen Zeichnungen. Seine humorvollen Cartoons seien laut der offiziellen Internetseite seiner Stiftung allein in Deutschland auf mehr als 180 Millionen Postkarten abgedruckt worden.

ActionPress Eine Briefmarke mit einem Cartoon von Uli Stein

ActionPress Uli Stein, deutscher Cartoonist

