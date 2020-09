Diese Worte trieben Willi Herren (45) die Tränen in die Augen! Anfang des Jahres überraschten der Ballermann-Star und seine Frau Jasmin (41) mit ihrem Liebes-Comeback. Nur wenige Wochen nach seiner Trennung hatte das Paar tatsächlich wieder zueinandergefunden. Für seine Kampf der Realitystars-Teilnahme musste Willi seine Frau nun jedoch für mehrere Wochen allein in Deutschland zurücklassen. Umso gerührter war der Familienvater, als er in der TV-Sendung eine Videobotschaft von Jasmin erhielt...

"Hallo mein Schatz, ich vermisse dich wie die Hölle. Jeder Tag ohne dich ist einfach kein ganzer Tag, wirklich. Du fehlst ohne Ende", erzählte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin in dem Video und betonte, dass es allen gut gehe. Eine Botschaft wühlte Willi besonders auf: "Ich bin so treu, wie du es hoffentlich auch bist. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde", ermahnte Jasmin den 45-Jährigen, der seine Tränen nicht länger zurückhalten konnte.

Schon als die Promis erfuhren, Nachrichten ihrer Liebsten erhalten zu haben, brachen bei dem ehemaligen Lindenstraße-Darsteller alle Dämme: "Das Wichtigste ist meine Familie, es gibt nichts Wichtigeres für mich", schluchzte er im Einzelinterview und fühlte sich nach den Worten seiner Frau umso bereiter für das Finale: "Das ist ein unglaublicher Aufwind, der gerade in mir durchgeht. Das kann man gar nicht in Worte fassen."

RTL2 Willi Herren, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

Chris Emil Janßen / ActionPress Jasmin und Willi Herren im Mai 2019

ActionPress/Christoph Hardt / Future Image Willi Herren im Juni 2020

